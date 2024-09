Mikko Manner kertoo: Näin hän päätyi HPK:n peräsimeen – tärkeä huomio pukukopissa

Lähtökohdat uuteen pestiin ovat sanalla sanoen vaikeat. HPK on SM-liigan jumbosijalla. Viidestä ottelusta on saldona vain yksi kahden pisteen voitto. Tehtyjä maaleja (8) on sarjassa vähiten, päästettyjä maaleja (21) toiseksi eniten.

– Tässä on 55 kierrosta jäljellä, ja tänään kun joukkueen ensi kertaa tapasin, joukkue vaikutti olevan tosi hyvässä fyysisessä kunnossa. Se on aina uudelle valmentajalle sellainen juttu, että se antaa positiivisen fiiliksen, että jotain on tehtävissä. Uskon, että kun saamme lumipalloefektin oikeaan suuntaan, niin meillä on vielä mahdollisuus kääntää tämä hyväksi.