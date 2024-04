Pelicans sillassa? Vaihtopenkiltä pahaenteinen huomio kesken finaaliottelun: "Ilman sitä tästä ei hyvä tule"

Pelicans jäi maanantaina toistamiseen Tapparan jalkoihin, tällä kertaa lukemin 2–3. Vaikka isännät nousivat kolmen maalin takaa yhden osuman tuntumaan, oli ottelu tamperelaisten näpeissä ensimmäisen finaalin tapaan. Pelicans paransi kakkosottelussa, mutta etenkin toinen erä oli joukkueelta heikko. Nippu on ollut odotuksiin nähden hampaaton.

Loppuottelusarjan kahden ensimmäisen ottelun aikana Tappara on karannut molemmissa otteluissa kolmen maalin johtoon. Lauantaina Pelicans onnistui kuromaan kiinni yhden, eilen kaksi osumaa. Tappara on kuitenkin ollut todella vahva, eikä maanantai-iltanakaan tuntunut antavan vastustajalleen todellista saumaa kiivetä mukaan voittotaisteluun.

– Kärsivällisesti on jauhettava. He ovat kuitenkin erittäin hyviä kiekon kanssa. Auttavat toisiaan ja ovat lähellä toisiaan, sitä vaan kun jauhaa, jauhaa ja jauhaa, niin jossain vaiheessa se paikka ehkä tulee, sitten naulataan siitä. Ennen kaikkea on pidettävä Tappara pois ykkössektorin alueelta, Vallin päätti.