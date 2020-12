Ruotsin Tegnell väitti, että väestötiheys on voinut suojata Suomea koronalta – suomalaiset asiantuntijat tyrmäävät ajatuksen

– Mutta miksi meillä on tällainen ero, sitä emme oikein tiedä. Joitakin selkeitä eroja on esimerkiksi asukastiheydessä, Tegnell totesi.

Aron mukaan koko Suomen väestöntiheys on 18 ihmistä neliökilometrillä, ja Ruotsissa 21,5. Erot eivät siis ole suuria. Norjassa väestötiheys on Suomeakin pienempi.

On totta, että alueellisia eroja löytyy, ja esimerkiksi Tukholma on huomattavasti Helsinkiä tiiviimpi. Lisäksi kaupungistuminen on Ruotsissa pidemmällä, eli länsinaapurissa on enemmän tiheämmin asuttuja kaupunkeja.