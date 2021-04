Tegnell: Ruotsin koronatilanne on vaikea ja edessä voi olla tukalia viikkoja – tällaisia koronaluvut ovat Suomeen verrattuna

– Tartuntalukumme ovat korkeat ja tapauksia on tullut lisää. Kiinnitimme tähän huomiota jo vuoden alussa, ja osasimme tätä kehitystä odottaakin. Näinhän on käynyt myös monissa maissa Euroopassa ja muuallakin maailmassa, hän sanoo.

Ruotsin terveysviranomaiset ovat kertoneet sairaanhoidon kuormituksen olevan rankan, sillä hoidon tarve on noussut.

Ruotsin epidemia on lukujen valossa Suomea huomattavasti vakavampi. Kun tapausmääriä suhteuttaa väestöön, ero näyttäytyy hyvin selkeänä.

Suomen väkiluku on noin 5,5 miljoonaa ja Ruotsin hieman yli 10 miljoonaa. Karkeasti voidaan siis arvioida, että Ruotsissa saisi olla kaksinkertainen määrä koronatapauksia Suomeen verrattuna, jos Ruotsin tautitilanne olisi suhteellisesti sama kuin Suomessa. Näin ei ole.

Ruotsin luvut ovat karut Suomeen verrattuna

Suomessa on ilmoitettuja koronatapauksia THL:n rekisterien mukaan runsaat 80 000. Ruotsissa tautitapauksia on vahvistettu kutakuinkin kymmenkertaisesti eli noin 860 000.

Tautiin liitettyjä kuolemia on Suomessa raportoitu noin 870 ja Ruotsissa noin 13 600.

Vähintään yhden rokoteannoksen on Ruotsissa saanut runsaat 1,3 miljoonaa ihmistä. Suomessa ensimmäisen rokoteannoksensa on saanut hieman yli miljoona ihmistä.

Kärsivällisyys koetteilla

Aivan kuten Suomessa, ihmiset alkavat saada tarpeekseen koronasta. Dagens Nyheterin tammikuun lopussa uutisoidun kyselyn mukaan ruotsalaisten usko poliittisiin päättäjiin ja viranomaisiin on hupenemassa koronatilanteen jatkuessa vaikeana.

– Meidän tulkintamme on, että ihmiset ovat väsyneitä, Tegnell sanoo.

– Ihmisten pitäisi ottaa henkilökohtaista vastuuta siitä, että he noudattavat terveysturvallisuusohjeita. Se on hyvin tärkeää, peräänkuuluttaa Tegnell.

Ruotsin terveysviranomaisten maaliskuun alussa julkistamien skenaarioiden mukaan riski taudin kolmannelle aallolle on korkea, elleivät kansalaiset noudata ohjeita, kuten pidä huolta turvaväleistä, suosi etätyötä ja pysy sairaana kotona.

– Tärkeintä on pitää etäisyyttä toisiin kaikissa mahdollisissa tilanteissa, etenkin sisätiloissa, Tegnell totesi mediatilaisuudessa.

Samat teemat

Laaksonen huomauttaa, että Ruotsi on selvästi kiristänyt pandemian vastaisia toimiaan. Esimerkiksi ravintoloiden aukioloa on rajoitettu ja yli kahdeksan hengen julkiset kokoontumiset on kielletty.