Pekka Virta antoi palaa lehdistötilaisuudessa: lähetti terveisensä "kivenheittäjille", päätti puheenvuoronsa savolaiseen viestiin arvostelijoille

SaiPa on voittanut viimeksi reilu kuukausi sitten 6. marraskuuta, kun se kaatoi vieraissa sarjan hännänhuipun Ässät. Tappara-ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa esiintynyt päävalmentaja Virta myönsi, että tappioputki näkyy pelaajissa tietynlaisena väkisinyrittämisenä ja väärinä ratkaisuina.

– Aika pitkään on menty ja jonkinmoinen käsitys on siitä, missä mennään, ja mitä on mahdollisuus parantaa, ja mihin pitää pystyä katsomaan eli tulevaisuuteen, Virta sanoi.