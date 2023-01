SM-liigan mestariluotsille tyrmäävä palaute – raskas mantra kaikui kopissa järjestetyssä kriisipalaverissa: "Aika on ajanut ohi"

JYPin kausi on ollut vaikea. Se on kerännyt pisteitä 1,22 pinnan ottelukohtaisella rytmillä, mutta viime viikkoina tahti on heikentynyt jopa tuosta.

Viimeisestä viidestä ottelusta sillä on viisi pistettä, viidentoista pelin otannalla lukema on 18. Pudotuspeliviivaan on matkaa kuusi pinnaa, mutta JYPin nykyotteilla tuota eroa on haastavaa kuroa kiinni, kun runkosarjaa on jäljellä noin neljännes.

Lauantaina se koki 1-3-vierastappion Pelicansille. JYP-joukkue joutui tämän jälkeen puhutteluun.

– Kävimme peliä läpi ja syitä sille, miksi olimme alussa heikkoja. Yksi syy oli jokaisen pelaajan henkilökohtainen valmistautuminen, JYPin Eetu Peltola sanoi mietteliään oloisena STT:n mukaan.

MTV Urheilun asiantuntija Petteri Sihvonen, mistä JYPin "kriisipalaveri" ja sen sisältö kertovat?

– Rautakorpea kun kuuntelee, tulee tunne, että kokenut valmentaja on edelleen siellä 2000-luvun alun jääkiekossa kiinni. Siinähän aina kaiken ratkaisi pelaajien valmius pelata. Tuosta ajattelusta aika on ajanut ohi.

– Muut joukkueet eivät kilvoittele siinä, kenellä on paras henkinen valmiustila. On itsestään selvää, että se tulee olla ja se on kaikilla suht riittävä. Voi kuvitella, että tämän sukupolven pelaajille on äärimmäisen raskasta kuunnella, kun valmiina olemisen levyä pyöritetään uudelleen ja uudelleen, Sihvonen kommentoi.

Asiantuntija löytää tapahtumista toisenkin asian, joka "ei ole tätä päivää".

– Se, että vieraspeleissä lyödään niin sanotusti pukukopin ovi kiinni ja aletaan palaveeraamaan tuoreeltaan ja ankarasti pohtimaan syntyjä syviä.

– Jotenkin JYPin ailahtelevasta ja pakottavasta pelaamisesta tulee mieleen, että joukkueen suoritus on yhtä kuin Jukka Rautakorven ylikireä olemus ja valmennusote.

Sihvonen on hämmästellyt Rautakorven käytöstä lehdistötilaisuuksissa jo jonkin aikaa.

– Jotenkin sitä myös toivoisi nykyaikaisia käytöstapoja. En ole ihan jokaista Rautakorven esiintymistä lehdistötilaisuudessa nähnyt. Useita olen nähnyt, mutta yhdessäkään niistä hän ei ole todennut, että vastustajalle onneksi olkoon voitosta. Enkä ole nähnyt, että tilaisuuden päättyessä Rautakorvelta olisi tullut normaali ele, kättely, nyrkinisku tai olalle kopautus vastustajan päävalmentajalle.