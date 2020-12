Pekka Saurin kolumni: Ryhdy poliitikoksi – juuri sinä voit aloittaa uuden ja paremman poliittisen kulttuurin

Kuten tiedämme, politiikka on rikki ja kaipaa ryhtiliikettä. Kun vielä mediakin tarvitsee kurinpalautusta, tilanne on kriittinen. Politiikan uskottavuus on ensi tilassa palautettava. On ainoastaan yksi ratkaisu: sinun pitää ryhtyä poliitikoksi.

Kyllä, juuri sinun. Juuri sinä voit aloittaa uuden, paremman poliittisen kulttuurin.

Tähän on juuri nyt erinomainen tilaisuus, kun puolueet etsivät hikisinä ehdokkaita ensi huhtikuun kuntavaaleihin. Sikäli kuin tiedän, listoilla on vielä kosolti tilaa.

Tätä on uusi poliittinen kulttuuri

Jotta poliittinen urasi lähtisi kaartumaan mahdollisimman kirkkaiden tähtien alla, olen kerännyt tähän keskeisiä uuden poliittisen kulttuurin periaatteita. "Minä kun olen ennen ollut" (Vilho Koskela, Tuntematon sotilas). Näitä periaatteita noudattamalla tulet menestymään tahraamatta kilpeäsi peruuttamattomasti.

Kunnioita poliittisia vastustajiasi. Vaikka heidän näkemyksensä olisivat sinusta miten pöyristyttäviä, he ovat päätyneet niihin oman historiansa ja elämänkokemuksensa kautta. Juuri niin kuin sinäkin omiisi. Sinun näkemyksesi saattavat olla heidän mielestään aivan yhtä pöyristyttäviä.

Perehdy asioihin. Erityisesti ota selvää asioista, jotka ovat keskeisiä oman maailmankatsomuksesi tai vakaumuksesi kannalta. Jos faktat ja vakaumus ovat keskenään ristiriidassa, säädä vakaumustasi. Faktoja ei kannata ryhtyä säätämään.

Jos et kysyttäessä tiedä jotakin asiaa, sano, ettet tiedä. Mene ottamaan asiasta selvää, niin osaat vastata seuraavalla kerralla.

Älä opeta, saarnaa äläkä paasaa. Kaikki ovat kuulleet kaikki saarnat ja opetukset jo moneen kertaan. Poliittisten vastustajien käännyttäminen kokoustilanteessa ei todennäköisesti onnistu, ja kannattajiasi sinun ei enää tarvitse käännyttää.

Edellytä omalta toiminnaltasi samoja moraalisia vaatimuksia kuin edellytät poliittisilta vastustajiltasi tai kilpailijoiltasi. Tulet havaitsemaan, että se on yllättävän vaikeaa. Mutta vuodet opettavat.

Paras argumentti voittaa

Älä jaa taustoja tarkistamatta eteenpäin tietoa, jota mielelläsi jakaisit eteenpäin siksi, että se tukee omia näkemyksiäsi. Tämäkin on yllättävän vaikeaa, mutta opit kyllä.

Perustele puheenvuorosi niin vankasti kuin suinkin osaat. Vapaassa keskustelussa paras argumentti voittaa, tai ainakin sen pitäisi voittaa. Jos se ei voita opposition esittämänä, se voittaa opposition päästyä hallitukseen.

Puhu aina tavallisella äänelläsi. Älä yritä imitoida poliitikkoa. Tehdessäsi ehdotuksia puhu kuin maailman yksinkertaisimmasta ja luonnollisimmasta asiasta.

Älä puhu liikaa. Puhe devalvoituu tavattoman helposti. Jos pyydät puheenvuoroa kaikissa asioissa, kuulijoittesi katse alkaa seurata ikkunan takana ohi lentävää lokkia kerta kerralta nopeammin.

Älä epäile toisten motiiveja

Pidä aina mielessä vallan kolmijako-oppi: lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta ovat toisistaan erillisiä. Etenkin tuomiovallan itsenäisyyden kunnioittaminen on järjestäytyneen yhteiskunnan ylläpitämiseksi elintärkeää.

Anna arvo hallinnon virkamiehille ja päätösten valmistelijoille, näille kansanvallan duunareille. He tietävät kaiken sen, mitä sinä et tiedä. Heiltä kannattaa kysyä. He myös arvostavat sitä, että arvostat heidän asiantuntemustaan.

Vastaa äänestäjiesi kysymyksiin, ja niidenkin, jotka eivät ole äänestäjiäsi. Kaikkien kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä. Jos menetät äänestäjän sen takia, että hänellä on ollut väärä käsitys näkemyksistäsi, sehän on hyvä.

Optimoi vakavuus ja huumori. Alituinen vakavuus uuvuttaa sekä sinut että kansalaiset, alituinen vitsailu tekee sinusta pellen. Etsi kultainen leikkaus näiden väliseltä janalta.

Vastaa mahdollisiin provokaatioihin asiallisesti. Ohita pahimmat. Jos jätät vastaamatta samalla mitalla, provokaattorit lopettavat provosoinnit ennen pitkää. Jotkut tulevat pyytämään anteeksi.

Älä epäile poliittisten vastustajiesi tai kilpailijoittesi motiiveja. Ei niissä ole mitään epäilemistä. Ne ovat samat kuin sinunkin.

Poliitiikka ei ole koko elämä

Älä anna elantosi ja elämäsi tarkoituksen tulla riippuvaiseksi poliittisesta toiminnastasi. Menestyneimmänkin poliitikon ura päättyy tavallisesti vaalitappioon. Luovu ajoissa, jotta ehdit pitää lapsenlapsiasi sylissäsi.

Arvovalta on järeintä valtaa. Ala kerätä sitä itsellesi heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Se on kuin tekisit säännöllisiä pieniä talletuksia säästötilillesi. Jonakin päivänä niistä kertyy korkoa korolle yllättävän suuri pääoma. Arvovallan kanssa on sama juttu. Arvovaltaa keräät noudattamalla tässä esittämiäni periaatteita.

Tässä on tietysti se riski, että myös poliittiset vastustajasi ja kilpailijasi lukevat tämän saman kolumnin ja ryhtyvät noudattamaan samoja periaatteita. Mutta sehän on vain yhteiseksi hyväksi. Politiikan uskottavuus palautuu, poliittinen kulttuuri jalostuu ja sivilisaatio pelastuu.