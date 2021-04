Ivan Puopolon kolumni: Uskaltakaa ajatella toisin!

Julkisen keskustelun "yhden totuuden" taustalla on kaksi mekanismia. Ensimmäinen on Aschin kokeen konformismi: iso osa ihmisistä vain kulkee virran mukana ja yksinkertaisesti valitsee olla sitä mieltä, mitä muutkin ovat. Toinen mekanismi on pelko sanoa vallalla olevien näkemysten vastaisia ajatuksia ääneen. Näin muodostuu vaarallinen samoinajattelun dominoefekti.

Ystävien kesken hyvä pössis on toivottavaa, mutta julkisessa keskustelussa erimielisyys on arvokasta. Se vain pitää ymmärtää ajatusten runsautena eikä riitelynä.

Ainoa tapa suojautua laukalle lähtevältä samanmielisyydeltä on ajatella toisin. On jatkuvasti lyötävä kapuloita rattaisiin ja rikottava hurmos. Olennaisinta ei edes ole se, ovatko vastaväitteet hyviä. Tärkeintä on, että niitä on.