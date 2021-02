Pekka Pouta aiheutti kohun ihmettelemällä sukupuolen ilmoittamista – tästä somessa näkyvissä merkinnöissä on kyse

Twiittauksesta heräsi kiivas keskustelu

– Pronominit ovat ilmestyneet cissukupuolisten (eli ei-trans ihmisten, kuten sinä) profiileihin tuen osoituksena transihmisille. Transihmisten pronomineja ei aina kunnioiteta, koska transfobiaa on paljon maailmassa. Siksi on tärkeää, että cisihmiset kertovat myös pronomininsa, vastaa somevaikuttaja Mona Bling Poudan twiittaukseen.

– Kun on paljon puhuttu sukupuolineutraalisuudesta asioissa, sillä ei ole koskaan pyritty kieltämään sukupuolia. Ajatuksena on ollut poistaa tarpeeton sukupuoliin perustuva erottelu ja ihmisten pakottaminen stereotyyppisiin rooleihin vain sukupuolensa takia, vastaa Ari-Pekka Pulkkis.

"Ilmiö ei ole uusi"

– Facebookissa sukupuolensa on voinut ilmoittaa jo viisitoista vuotta. Pekka Pouta on näkyvä ihminen ja siksi ihmiset varmaan tähän tarttuivat, Kupila jatkaa.

Suomenkielinen ei välttämättä ajattele asiaa

Suomen kieli on niin sanotusti sukupuolineutraali, eli meidän kielessämme ei ole erilaista hän-sanaa miehelle tai naiselle, eikä myöskään erilaista puhetyyliä miehelle ja naiselle, kuten esimerkiksi arabian kielessä on.

– Se ajatus on vähän hakoteillä, että meidän pitäisi alkaa "identifioitua" ihmisiksi. Tämä on sellainen, joka on helposti ymmärretty väärin. Kun haetaan sukupuolineutraaliutta ja sukupuolia ei saisi silloin olla, ei ole ikinä ollut mikään juttu. Emme me sellaista maailmaa kohti olla menossa, Kupila sanoo.