Sateinen syksy jatkuu, vaikka poutajaksoja onkin luvassa.
Päivän suurimmat sateet saadaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Meri-Lapissa, jossa sademäärä voi päivän aikana olla kahdenkymmenen millin luokkaa.
Päivän aikana sateet liikkuvat kohti itäistä Suomea.
– Sateet liikkuvat Pohjois-Karjalaan vasta illalla ja aivan itärajalle yöllä, meteorologi Pekka Pouta arvioi.
Meteorologi huomauttaa, että sadetutkaa seuraavien kannattaa huomioida, että päivän edetessä sadealue hidastaa liikkumistaan.
– Sadetutkassa ilmoitettu aika ehdottomasti se aikaisin aika, jolloin sade voi tulla, mutta todennäköisesti myöhemmin.
Iltapäivällä rankimmat sateet saadaan Lounais-Suomesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaahan.
Tuuli on vähintään navakkaa ja lounaisilla merialueilla lähes kovaa.
Torstaiaamu on kostean sumuinen etenkin maan lounaisosassa.
– Idässä sade heikkenee pikkuhiljaa, Pouta ennustaa.
Päivän edetessä sumu ja kosteus hälvenee ja aurinko pääsee paistamaan laajalti.
– Sitten on aurinkoista ja kivat ulkoilusäät.
Perjantaiksi Suomeen näyttäisi saapuvan seuraavat sateet. Katso koko ennuste jutun videolta.