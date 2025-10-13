Syyslomaviikko alkaa harmaana, mutta viikon loppupuolella sää kirkastuu.

Ensimmäisestä syyslomaviikosta on tulossa puolikuiva, meteorologi Pekka Pouta kertoo.

– Tässä syyslomaviikossa on vahvasti metsän tuoksua, maan tuoksua, maakellarin hajua ja maku on aika hedelmäinen, Pouta maalailee.

Viikon alku on enimmäkseen pilvinen.

– Kuurosateita ripottelee ennen kaikkea etelässä ja idässä. Kaikista todennäköisimmin aurinko pääsee näkymään kaakon kulmalla sadekuurojen välistä. Aivan länsirannikolla on pieni mahdollisuus siihen, että aurinko pääsee vielä iltapäivälläkin paistamaan.

Maanantain ja tiistain välinen yö on laajemmin pilvinen, ja tuuli pitää lämpötilat plussan puolella paitsi Länsi-Lapissa.

Tiistaipäivä on myös varsin harmaa. Kuurosateita on aivan idässä ja paikoin länsirannikon tuntumassa.

Keskiviikkona Suomeen yrittää saapua annos lämmintä ilmaa Ruotsin puolelta, ja varsinkin lännessä ja lounaassa lämpömittarit voivat näyttää yli 10 asteen lukemia.

Perjantaina räntää

Loppuviikkoa kohden mentäessä sää viilenee ja kirkastuu.

– Viikon jälkimaku on jälkimaku selvästi raikkaanpuoleinen, sanoo Pouta.

Torstaina on tulossa voimakkaampi kuiva rintama, joka tuo hyvin kylmää ilmaa kohti etelää. Torstaina elohopea voi kivuta etelässä, jopa kymmenen asteen tuntumaan, mutta sen jälkeen kylmenee.

Perjantaina räntää voi tullaa esimerkiksi maan keskivaiheilla ja viikonloppuna pohjoisessa.

– Yöt alkavat olla etelässäkin pakkasöitä.

Katso koko sääennuste jutun alusta!