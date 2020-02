Äiti ja isä korvattiin neutraaleilla termeillä vanhempainvapaalaissa – Li Andersson ärähti someäläkästä: "Vaikuttaako kenenkään äitiyteen tai isyyteen?"

Lakikielen pitää sopia kaikille

– Valtaosa perheistä on edelleen: isä, äiti ja lapset, mutta on myös muunlaisia perheitä. Lainsäädännön pitäisi olla yleiskielistä, että se sopii kaikenlaisille perheille, Siika-aho korosti lehdessä.

Zyskowiczin maailma tuli hulluksi, kristilliset suunniltaan

PS-Purra yllättyi positiivisesti

– Päällimmäinen ajatus on se, että tämä on perheiden kannalta ihan hyvä. Minusta tuntuu, että naisten työmarkkina-asemaa tämä ei paranna ja työllisyysvaikutukset näyttävät olevan negatiivisia. Hyvä, että asia hoidettiin, mutta keskeneräiseksi vähän jäi, tuumi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Yhtä iso kiintiö molemmille vanhemmille

Uudistuksessa perheen päivärahapäivien määrä on kasvamassa 11,5 kuukaudesta 14 kuukauteen. Kyseessä on perhevapaauudistusta pohtivan kolmikantaisen työryhmän malli, jonka valmistelua vielä jatketaan.

Asiasta on ministeri Pekosen mukaan yksimielisyys hallituspuolueiden kesken. Nykyisin äidin äitiysvapaa on noin 4,2 kuukautta ja isälle on tarjolla 2,2 kuukauden isyysvapaa. Lisäksi on kuuden kuukauden vanhempainvapaa, josta vanhemmat voivat sopia keskenään.