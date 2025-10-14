Talvirenkaat kannattaa vaihtaa pian jopa etelää myöten. Katso tarkempi ennuste videolta.

Meteorologi Pekka Pouta ei viivyttelisi talvirenkaiden vaihdon suhteen.

– Keski- ja Pohjois-Suomessa vaihtaisin jo talvirenkaat. Ja jos on pakko ajaa aikaisin aamulla, niin vaihtaisin renkaat etelässäkin.

Perjantain vastaisena yönä voi nimittäin olla pakkasta myös Etelä-Suomessa, ja viikonlopusta alkaen yöt voivat olla pakkasella etelää ja rannikkoa myöten.

– Viikonlopun aikana pohjoiseen näyttäisi tulevan lunta. Ja viikonvaihteessa jopa Pohjois-Karjalan ja Kainuun seutu näyttäisi saavan lumipeitteen.

Pouta ei kuitenkaan usko, että niillä alueilla lumipeite on kovin pysyvä. Ensi viikko tulee olemaan keskimääräistä hieman kylmempi, ennuste povaa.

– Voi olla, että pohjoisin Lappi on päivisinkin pakkasella. Sinne voi alkaa kertyä pysyvämpi lumipeite.

Etelä-Suomessa lämpötilat pysyvät kuitenkin edelleen plussalla, päivisin viiden asteen pinnassa.

Myös 27. lokakuuta alkava viikko voi olla keskimääräistä kylmempi. Matalapaineet pysyttelevät Suomen eteläpuolella ja koillisvirtaus kuljettaa maahan kylmää ilmaa.

Sateita on keskimääräisen verran tai hieman vähemmän. Pouta uskoo, että säätyyppi "jumahtaa paikalleen", eli samaa, keskimääräistä kylmempää säätä, on luvassa myös pitkälle marraskuun puolelle saakka.