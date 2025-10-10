Monet lähtevät syyslomalla Välimerelle, mutta vastassa voi olla rankkojakin vesisateita niin Espanjassa, Italiassa kuin Kreikassakin.

Välimeren rannikolla syyslomaansa viettäviä piinaa sademöykky, joka voi tuoda mukanaan jopa syöksytulvia, arvioi meteorologi Pekka Pouta.

– Tilanne on vähän samantapainen kuin vuosi sitten, joka aiheutti erittäin pahat tulvat Valenciassa. Siellä on osa ihmisistä peloissaan.

Valencia on tälläkin kertaa kovien sateiden reitillä. Vuorokauden sadekertymän arvioidaan viikonloppuna vuorokauden aikana olevan paikoin 58 millimetriä ja kolmen päivän osalta 148 millimetriä.

– Ei kuulosta niin hirveältä vielä. Mutta pitää muistaa, että se on pistemäistä, kuurottaista, eli johonkin kohtaan voi tulla paljon enemmän.

Sen sijaan Malaga ja Fuengirola voivat säästyä kovimmilta sadekertymiltä, mutta myös siellä vettä tulee reilusti, Pouta avaa.

– Tilanne jatkuu aika pitkään. Jos iso ukkoskuuro jää johonkin vuoristoiseen paikkaan pitkäksi aikaa, niin kyllä se pahan syöksytulvan saa aikaan.

Italia–Kreikka-akselille matkaavat saanevat nauttia poutasäästä ensi viikon alkupuolella, mutta loppuviikosta tilanne on eri.

– Loppuviikosta Välimerellä syntyy ukkostyyppistä vahvaa sadetta. Se nousee ensin loppuviikoksi Italian seudulle ja viikonlopuksi Kreikan puolelle, Pouta arvioi.