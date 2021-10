Pekka Poudalle annettiin neula käteen ja alkoi armoton taistelu aikaa vastaan – katso Pöllölaakson tiukka Squid Game -haaste

Netflixin Squid Game -sarjasta on muodostunut maailmanlaajuinen ilmiö. Raakaan peliin perustuva sarja ei sovi herkimmille ja valitettavasti sarjan myötä on noussut myös huolestuttaviä lieveilmiöitä. MTV Uutisten sivuilla kerrottiin tällä viikolla, miten väkivaltainen, raaka ja ahdistavakin sarja näkyy ruotsalaislasten leikeissä. Samantyyppisiä ongelmia on havaittu myös muualla maailmassa.