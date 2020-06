Pekingissä perutaan lentoja ja suljettiin koulut uusien koronatartuntojen takia

Kaupungissa on kuuden viime päivän aikana todettu yhteensä ainakin 137 uutta tartuntaa. Uutistoimisto AFP:n mukaan uusia tartuntoja ilmoitettiin keskiviikkona olevan 31. Todettujen tartuntojen on kerrottu olevan kytköksissä pekingiläiseen Xinfadin liha- ja vihannestoriin.

Kaupungin viranomaiset ovat määränneet riskialueilla asuvia ihmisiä olemaan poistumatta Pekingistä. Osa maakunnista puolestaan on asettanut karanteeneja Pekingistä tuleville. Pääkaupungissa asuu yli 20 miljoonaa ihmistä.

Keskiviikosta alkaen suljettiin kaupungin koulut. Hongkongissa ilmestyvän South China Morning Post -lehden mukaan koulujen oppilaat siirtyivät etäopetukseen. Yliopistot on suljettu.

Suljettuja ruokatoreja on ainakin 11. Tuhansien elintarvikealan yritysten tilat on desinfioitu.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti arvioi tiistaina, että Kiinan viranomaisilla on hyvät valmiudet saada tilanne hallintaan.

Lohen tuonnille piste

South China Morning Postin mukaan Kiina on ennättänyt esimerkiksi kieltämään lohen tuonnin eurooppalaisilta toimittajilta, sillä koronavirusta on kerrottu löydetyn lohen paloittelussa käytetyiltä leikkuulaudoilta. Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että lohessa olisi virusta.