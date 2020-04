Valoa tunnelin päässä: Kiinan koronakuolemat painuivat nollaan

Tähän asti kuolemantapauksia on tullut joka päivä siitä lähtien, kun Kiinan viranomaiset aloittivat lukemien julkistamisen tammikuussa. Koronavirustartuntojen ja kuolemien määrän kasvu on ollut viruksen alkuperämaassa Kiinassa hidasta jo helmikuun lopulta lähtien. Suurin osa maassa viime viikkoina vahvistetuista tartunnoista on tullut ulkomailta.

Kiinan ilmoitusta varjostivat epäilyt siitä, pitävätkö luvut paikkansa. Kiinan on epäilty ilmoittavan liian pieniä tartunta- ja kuolinlukuja, minkä maa on kiistänyt.

Kiinassa on todettu yhteensä vajaat 82 000 tartuntaa, ja yli 3 300 ihmistä on kuollut.

Wuhanista saa pian lähteä

Liikenne pois kaupungista on kuitenkin edelleen rajoitettua, sillä lento- ja junayhteyksiä kaupunkiin leikattiin rajusti epidemian riehuessa. Viranomaiset muistuttivat kuitenkin, että asukkaiden on edelleen ilmoittauduttava poistuessaan asuinalueiltaan ja pysyttävä valppaina uusien tartuntojen varalta.

Japanissa koronatilanne on pahin pääkaupungissa Tokiossa.

Japanissa on todettu yli 3 900 koronavirustartuntaa. Viruksen seurauksena on kuollut 92 ihmistä. Tilanne on vakavin Tokiossa, missä uusien tartuntojen määrä on kasvanut lähes päivittäin.