WHO: Britanniassa havaittu koronavirusmuunnos on levinnyt ainakin 60 maahan

Koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä on maailmanlaajuisesti jo reilusti yli kaksi miljoonaa. WHO kertoo, että kuluneiden seitsemän päivän aikana koronakuolemia on kirjattu ennätykselliset 93 000 ja -tartuntoja 4,7 miljoonaa.

Pekingiin osittainen sulku

Viime päivinä on jälleen keskusteltu pandemian alkuperästä. Viruksen ajatellaan lähteneen liikkeelle Kiinasta Hubein maakunnan pääkaupungista Wuhanista. Riippumattomat asiantuntijat ovat arvostelleet Kiinan reagointia hitaaksi, mutta Kiina on torjunut kritiikin.

Suurin osa tapauksista raportoitiin Daxingin alueella Pekingin eteläosassa. Kaupunginosissa, joissa tartuntoja on tullut ilmi, asukkaat eivät saa poistua kodeistaan. Koko Daxingin asukkaat eivät saa poistua Pekingistä muutoin kuin erikoisluvalla, ja lisäksi he tarvitsevat negatiivisen koronavirustestin. 50 ihmisen tapahtumia tai sitä suurempia ei saa järjestää, ja aluehallinto on neuvonut siirtämään häitä ja yksinkertaistamaan hautajaisia. Lisäksi päiväkodit ja koulut on määrätty kotiopetukseen.