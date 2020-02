Koronavirukseen kuollut Kiinassa jo yli 400 ihmistä – F1-kisa vaakalaudalla ja pörssikurssit sukeltavat

Edellispäivään verrattuna uusia kuolonuhreja on 64, kaikki niistä viruksen pahimmin murjomassa Hubein maakunnassa.

Kiinalaisviranomaiset vahvistivat myös yli 3 200 uutta tartuntatapausta. Yhteensä tartuntoja on Kiinassa jo yli 20 400.

Viruksen uskotaan lähteneen leviämään joulukuussa Hubein pääkaupungin Wuhanin torilta, jolla oli myynnissä villieläimiä. Maailman terveysjärjestö WHO on sittemmin julistanut viruksen kansainväliseksi terveysuhaksi.

Uusi koronavirus on levinnyt myös yli 20 maahan Kiinan ulkopuolelle, mukaan lukien Suomeen, jossa kiinalaisturistilla todettiin tartunta. Kiinan ulkopuolella on sattunut yksi kuolemantapaus, kun Wuhanista kotoisin ollut mies kuoli virukseen Filippiineillä.

Kiinan poliittinen johto on myöntänyt, että sen reagoimisessa viruksen leviämiseen on ollut puutteita. Maanantaina Kiina ilmoitti tarvitsevansa pikaisesti muun muassa suojamaskeja, -pukuja ja -laseja estämään koronaviruksen leviämistä.

F1-kisa vaarassa

Virusepidemialla uskotaan olevan merkittäviä vaikutuksia Kiinan talouteen. Pörssikurssit maassa ovat sukeltaneet, ja monen kansainvälisen yrityksen tuotantoketjut ovat vaarassa, sillä suuri osa maailman teollisuustuotannosta on juuri Kiinassa.

Koronaviruksen takia useita Kiinaan suunniteltuja urheilutapahtumiakin on jo peruttu tai siirretty, esimerkiksi maaliskuulle Nanjingiin kaavaillut yleisurheilun halli-MM-kisat siirrettiin ensi vuoteen.

Huhtikuinen formula ykkösten Kiinan gp:kin on vaarassa viruksen takia. Kauden neljäs kilpailu on tarkoitus ajaa Shanghaissa 19. huhtikuuta. Red Bull -tallin päällikkö Christian Horner kertoi maanantaina Autosportin mukaan, että F1-tallit keskustelevat keskiviikkona mahdollisista toimenpiteitä Kiinan gp:n suhteen.

Risteilijä karanteenissa Japanissa

Japani on pannut karanteeniin yli kolmea tuhatta ihmistä kuljettavan risteilyaluksen koronavirusvaaran vuoksi.

Aluksessa on 2 500 matkustajaa ja tuhat miehistön jäsentä. Terveysviranomaiset ovat olleet laivassa tarkastamassa kyydissä olijoiden kuntoa.

Risteilijä saapui Jokohamaan maanantai-iltana. Kyodo-uutistoimiston haastatteleman matkustajan mukaan matkustajille on kerrottu, että laivan lähtö siirtyy vuorokaudella.

Parikymppinen, äitinsä kanssa matkustava nainen kertoi japanilaiselle TBS-televisioyhtiölle tiistaina, että kaikkia matkustajia on pyydetty pysymään hyteissään ja odottamaan virustestejä. Nainen sanoi odotelleensa testaajia hytissään maanantaista saakka.

Japani on lauantaista saakka kieltänyt maahantulon ulkomaiden kansalaisilta, jotka ovat oleskelleet Kiinassa Hubein maakunnassa viime viikkoina. Pääsy maahan on estetty myös niiltä Kiinan passin haltijoilta, joiden pasi on myönnetty Hubeissa.