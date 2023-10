Pavel Prigozhinin brändäys Wagnerin johtoon aloitettiin jo ennen isänsä kuolemaa – saattoi aiheuttaa omiensa kuoleman huolimattomalla somejulkaisulla

Prigozhinin pojasta Pavelista on vain vähän tietoa saatavilla, mutta aiemmin hän on toiminut ainakin isänsä yritysten johtotehtävissä. Viikonloppuna Telegramissa julkaistun testamentin mukaan hän perii nyt yritystoiminnan lisäksi myös Wagner-palkkasotilasyhtiön.

– Pavel Prigozhinin ulkomuotohan on paljon muuttunut, hän on kasvattanut parran ja käynyt kuntosalilla. Vähän sellaista miehistä machoenergiaa lähtenyt hakemaan, kuvailee Tampereen yliopiston tietotekniikan tutkijatohtori Pekka Kallioniemi .

Kallioniemi on perehtynyt Venäjä-mielisten ryhmien viestintään sosiaalisessa mediassa. Pavel on kuvattu aiemmin Wagnerin mukana ainakin Syyriassa ja Luhanskissa. Kallioniemi ei kuitenkaan usko, että Prigozhin olisi ottanut riskiä ja lähettänyt omaa poikaansa oikeisiin taisteluihin.

Paljastiko poika Wagner-joukkojen sijainnin?

Putin saatetaan nähdä jopa vihollisena Wagnerin sisällä

Pavelin todellista johtaja-asemaa on myös jo epäilty Telegram-ryhmissä, sillä hänen on arvioitu olevan Wagnerin turvallisuusosaston uuden johtajan Mikhail Vataninin ohjailussa. Myös isä Prigozhin toimi Wagnerin keulakuvana, kun taustalla operatiivisesta johdosta uskotaan vastanneen Dmitry Utkin , joka kuoli samassa lentoturmassa.

Kremliin liitetyn sotabloggaajan mukaan Pavel keskittyisi Wagnerin liiketoimintoihin Venäjällä, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Myös esimerkiksi Afrikan maissa ja Lähi-idässä toimivan palkkasotilasyhtiön tulevaisuus on siis monin puolin yhä epäselvä.