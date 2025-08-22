Gazaan julistettu nälänhätä

AOP Nälänhätä 2
IPC toteaa nälänhädän olevan täysin ihmisten aiheuttama, jonka vuoksi nälänhätä voitaisiin pysäyttää. IMAGO/APAimages/ All Over Press
Julkaistu 15 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Katariina Kähkönen

katariina.kahkonen@mtv.fi

Nälänhätä koskee yli puolta miljoonaa ihmistä ja luvun ennustetaan nousevan lähiviikkoina.

Yhdistyneet kansakunnat on julistanut virallisesti nälänhädän Gazassa.

Maailman ruokaturvaa valvovan IPC:n mukaan nälänhätä koskee yli puolta miljoonaa ihmistä. Nälänhätä vahvistettiin Gazan kaupungissa, joka kattaa noin 20 prosenttia Gazan kaistasta.

Nälänhädän ennustetaan leviävän Deir Al Balahiin ja Khan Younisin maakuntiin tulevina viikkoina.

IPC toteaa nälänhädän olevan täysin ihmisten aiheuttama, jonka vuoksi se voitaisiin pysäyttää. 

Uutinen päivittyy.
 

Lisää aiheesta:

Nälänhätä leviää sodan runtelemassa SudanissaYK:n järjestö: Akuutin nälänhädän uhkaamien ihmisten määrä kasvanut maailmassa nopeasti, Syyriassa yli 12 miljoonaa nälkäkuoleman partaallaYK: Yli 400  000 ihmistä kärsii nälänhädästä Etiopian TigrayssaYK: Sodan repimää Jemeniä uhkaa valtava nälänhätä Unicef: Kuivuus voi pahentaa Afrikan nälänhätää tulevien kuukausien aikana entisestäänUnicef: Yhteensä lähes 1,4 miljoonaa lasta voi kuolla nälkään neljässä maassa
Ulkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Ulkomaat