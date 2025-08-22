Gazaan julistettu nälänhätä

Nälänhätä koskee yli puolta miljoonaa ihmistä ja luvun ennustetaan nousevan lähiviikkoina.
Yhdistyneet kansakunnat on julistanut virallisesti nälänhädän Gazassa.
Maailman ruokaturvaa valvovan IPC:n mukaan nälänhätä koskee yli puolta miljoonaa ihmistä. Nälänhätä vahvistettiin Gazan kaupungissa, joka kattaa noin 20 prosenttia Gazan kaistasta.
Nälänhädän ennustetaan leviävän Deir Al Balahiin ja Khan Younisin maakuntiin tulevina viikkoina.
IPC toteaa nälänhädän olevan täysin ihmisten aiheuttama, jonka vuoksi se voitaisiin pysäyttää.
Uutinen päivittyy.