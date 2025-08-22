Thaimaan ex-pääministeri vapautettiin rikossyytteistä

Shinawatraa uhkasi jopa 15 vuoden vankeustuomio.
Thaimaan entinen pääministeri Thaksin Shinawatra, 76, vapautettiin perjantaina kuninkaan solvaamisesta koskevista syytteistä oikeudessa Bangkokissa.
Shinawatraa uhkasi jopa 15 vuoden vankeustuomio kuningas Maha Vajiralongkornin ja hänen perheensä solvaamisesta.
Shinawatra asianajajan Winyat Chatmontreen mukaan oikeus totesi näytön ex-pääministeriä vastaan riittämättömäksi. Thaksin itse totesi oikeudesta lähtiessään ainoastaan, että syytteet on hylätty, eikä kommentoinut asiaa enempää.
Thaksinin syytteet juonsivat juurensa hänen vuosikymmen takaisiin kommentteihinsa, jotka hän antoi Etelä-Korean medialle siskonsa Yingluck Shinawatran syrjäyttämisestä vallasta.
Thaimaassa kuninkaan tai hänen perheensä vähäistäkin arvostelua voidaan pitää majesteettirikoksena, josta voi seurata pitkä vankeustuomio. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana yli 280 ihmistä on saanut syytteet majesteettirikoksesta, kertoo syytetyille oikeusapua tarjoava järjestö.