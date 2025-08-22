Israel uhkasi tuhota Gazan kaupungin: "Helvetin portit avautuvat"

Mikäli Hamas ei suostu Israelin ehtoihin sodan lopettamisesta, Israel uhkaa Gazan kaupungin tuhoamisella.

Israel uhkaa tuhota Gazan kaupungin, jos äärijärjestö Hamas ei suostu aseistariisuntaan, vapauta panttivankeja ja suostu Israelin ehtoihin sodan lopettamisesta.

– Pian helvetin portit tulevat avautumaan Hamasin murhaajille ja raiskaajille, jos he eivät suostu Israelin ehtoihin sodan lopettamisesta, etupäässä kaikkien panttivankien vapauttamiseen ja aseriisuntaan, kirjoitti Israelin puolustusministeri Israel Katz sosiaalisessa mediassa

–Jos he eivät suostu, Gazasta, Hamasin pääpaikasta, tulee samanlainen kuin Rafahista ja Beit Hanounista, puolustusministeri jatkoi viitaten kahteen Israelin joukkojen pääosin tuhoamaan kaupunkiin.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi eilen, että hän oli antanut ohjeet aloittaa heti neuvottelut kaikkien Gazassa vielä olevien panttivankien vapauttamisesta ja sodan lopettamisesta Israelille hyväksyttävällä tavalla.

Hamas hyväksyi välittäjien aselepoehdotuksen aiemmin tällä viikolla.

Neuvottelujen välittäjinä toimivat Egypti ja Qatar ovat odottaneet päiviä Israelin virallista vastausta viimeisimpään aselepoehdotukseensa, jonka Hamas hyväksyi aiemmin tällä viikolla. Hamasin mukaan se on valmis neuvotteluihin ehdotuksen pohjalta.

Pääministeri Netanjahu sanoi viime viikolla, että Israel hyväksyisi sopimuksen, jossa kaikki panttivangit vapautetaan kerralla ja maan ehdot sodan päättymiselle täyttyvät.

Palestiinalaisten lähteiden mukaan uusi sopimus sisältää vaiheittaisen panttivankien vapauttamisen.

Israelin mukaan Gazassa on vielä noin 50 panttivankia, joista runsaan 20:n uskotaan olevan elossa. Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan aselevon ensimmäisessä vaiheessa Israeliin palautettaisiin 10 elävää panttivankia ja 18 ruumista. Loput vapautettaisiin toisessa vaiheessa, jolloin neuvoteltaisiin myös pysyvämmästä ratkaisusta konfliktille.