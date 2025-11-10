Paulus Arajuuri oli tuomariston mukaan "omassa elementissään" freestyletanssissa Liisa Setälän kanssa.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman lähetyksessä isänpäiväsunnuntaina 9. marraskuuta tanssittiin Suomi-teemalla. Jaksossa nähtiin tähtiparien ekstratehtävä, kun kunkin tähtiparin tuli esittää toisena tanssinaan freestyletanssi. Jokaisen tähtiparin freestyle-esitystä säesti nouseva suomalainen artisti.
Entisen jalkapalloilijan Paulus Arajuuren ja tähtiopettaja Liisa Setälän freestyle-esityksessä mukana oli artisti Kaukua, joka esitti kappaleensa 10 000 tuntii.
Tuomaristosta Jukka Haapalainen kehui tähtiparin kerrontaa, johon oli tullut aivan uusi, tummempi sävy.
– Tässä oli todella paljon hyvää.