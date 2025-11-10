– Tässä oli todella paljon hyvää.

Paulus Arajuuri oli tuomariston mukaan "omassa elementissään" freestyletanssissa Liisa Setälän kanssa. MTV / Katja Tamminen

Helena Ahti-Hallberg kehui erityisesti esityksen alkua ja "mielettömän hienoa alkuasentoa. Hän mietti myös, että esityksessä nähdyt hypyt olivat Arajuurelle ominaisia.

– Ei tämä nyt huono esitys ollut, jos ei nyt ihan huimaavakaan, tuomari pohti ja totesi "urheilijan onnistuneen".