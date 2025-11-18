Juuri nyt Avaa

– En voi tajuta, miten voitte olla noin liikuttavan ihastuttavia,

Ex-jalkapalloilija Paulus Arajuuren ja tähtiopettaja Liisa Setälän illan ensimmäinen tanssi oli hidas valssi, ja sen taustakappaleena kuultiin Jennifer Rushin Still.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 16. marraskuuta semifinaali, eli kauden toiseksi viimeinen lähetys. Illan päätteeksi selvisi, ketkä kolme paria pääsevät finaaliin ja ketkä joutuvat kotimatkalle sen kynnyksellä.

Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä ihastuttivat TTK-tuomaristoa hitaalla valssillaan.

Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä häkellyttivät TTK-parketilla: "En voi tajuta"

Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä häkellyttivät TTK-parketilla: "En voi tajuta"

totesi.

Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä ihastuttivat TTK-tuomaristoa hitaalla valssillaan.MTV / Katja Tamminen

Helena Ahti-Hallberg kertoi, että Arajuuren tanssiasento säilyi hyvin ja ryhdikkäänä koko tanssin ja muun muassa rytmitykset olivat ensiluokkaisia.