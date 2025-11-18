Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä ihastuttivat TTK-tuomaristoa hitaalla valssillaan.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 16. marraskuuta semifinaali, eli kauden toiseksi viimeinen lähetys. Illan päätteeksi selvisi, ketkä kolme paria pääsevät finaaliin ja ketkä joutuvat kotimatkalle sen kynnyksellä.
Jokainen tähtipari tanssi illan aikana kaksi tanssia.
Ex-jalkapalloilija Paulus Arajuuren ja tähtiopettaja Liisa Setälän illan ensimmäinen tanssi oli hidas valssi, ja sen taustakappaleena kuultiin Jennifer Rushin Still.
Tuomaristo oli tanssista haltioissaan.
– En voi tajuta, miten voitte olla noin liikuttavan ihastuttavia,