Paulus Arajuuren ja tähtiopettaja Liisa Setälän katsojien valintana oli quickstep.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma huipentuu sunnuntaina 23. marraskuuta tanssittavaan finaaliin, jolloin kolme finalistiparia kamppailee koko kisan voitosta. Kaikki kolme finalistiparia tanssivat kukin kolme tanssia.
Illan toiset tanssit olivat katsojien valinta. Entisen jalkapalloilijan Paulus Arajuuren ja tähtiopettaja Liisa Setälän katsojien valintana oli quickstep, joka nähtiin aiemmin tällä kaudella jaksossa seitsemän.
Tuomaristo vakuuttui.
– Tämähän oli aivan yhtä hellyttävä ja ihana ja soma kuin viime kerrallakin, Helena Ahti-Hallberg aloitti.
Ahti-Hallberg myös kehui rytmityksiä sekä sitä, kuinka hyvin Arajuuren lihasvoima on valjastettu käyttöön.