Paulus Arajuuren ja Liisa Setälän TTK-tanssi lattari-iltana oli jive.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman neljännessä lähetyksessä tunnelmoitiin lattariteemalla.
Entinen jalkapalloilija Paulus Arajuuri ja tähtiopettaja Liisa Setälä tanssivat lattaritanssinaan jiven, jonka taustalla kuultiin The Swingersin Despacito.
Vauhdikas, jalkapalloteemainen esitys päättyi näyttävällä tavalla, joka innosti tuomari Helena Ahti-Hallbergia.
– Ihan mieletön lopetus, en ole nähnyt tuollaista ennen tanssilattialla, huudahti Ahti-Hallberg.
– Sellainen riemu, mikä tanssissa oli, tuntui niin luonnolliselta ja kumpusi sisältä.
Tuomarit harmittelivat sitä, että Arajuuri tipahti hetkeksi rytmistä esityksen aikana, mutta sai kuitenkin pian kiinni.
– Olihan tämä leikkisä iloittelu ja siinä oli kevyttä huumoriakin, totesi Jorma Uotinen.
– Molemmilla pilke silmäkulmassa, kruunasi tämän tanssin ja peitti muutamat tekniset puutteet.
Jukka Haapalainen pisti merkille esityksessä nähdyt vaihtelut avoimen ja suljetun tanssiotteen kesken.
– Tosi, tosi hieno kokonaisuus ja oivaltava.
Arajuuri ja Setälä saivat tuomaristolta yhteensä 21.