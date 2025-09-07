Helena Ahti-Hallberg häkeltyi Paulus Arajuuren TTK-näytöstä: "Nyt on ensimmäinen suora lähetys!"

Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä korkkasivat TTK:n tangolla.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset starttaavat sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin uudet tähtioppilaat opettajineen pääsevät ensi kertaa esittelemään taitojaan TTK-parketilla.

Illan toisena parina lattialla nähtiin entinen jalkapalloilija Paulus Arajuuri ja tähtiopettaja Liisa Setälä. Kaksikon ensimmäinen TTK-tanssi oli tango. Sen taustalla kuultiin Astor Piazzollan kappale Bond.

Ennen tanssia nähdyllä videolla Setälä ja Arajuuri kertoivat suoraa lähetystä edeltäneiden harjoitusten tunnelmistaan. Arajuuri myönsi jännitystä olevan ilmassa ja toivovansa, että ensimmäisen kerran jälkeen asia muuttuisi helpommaksi.

Tangon jälkeen näin ilmeisesti kävi, sillä Arajuuri hehkutti tunnelmiaan helpottuneena juontaja Vappu Pimiälle parketilla heti tanssin päätyttyä.

– Vitsi oli kivaa!

Tuomaristo löysi esityksestä niin kehuttavaa kuin kritisoitavaa. Tähtiparin pituusero pistettiin merkille ja sen todettiin tuottavan haasteita esimerkiksi tanssiasentoon.

Helena Ahti-Hallberg hehkutti kuitenkin esimerkiksi esityksen "äärimmäisen tarkkaa rytmiikkaa".

– Mistä olin yllättynyt, niin tanssissa oli syvyyttä. Menitte sisälle siihen tangoon ja päästiin mukaan teidän tulkintaan. Ja nyt on ensimmäinen suora lähetys!

Jorma Uotinen komppasi.

– Tangonne, tanssinne ei ollut mitään tangon tapailua vaan lähellä totuutta, tulkintaa ja oikeaa eläytymistä.

– Parina teissä on jotain hellyttävän suloista ja lempeää, jään innolla odottamaan jatkoa.

Jukka Haapalainen antoi parille vinkkejä tanssiasennon petraamiseen ja jatkoi muutoinkin tuomarikollegoiden rinnalla.

– Söpöyden lisäksi teistä löytyy myös draamaa.

Pisteitä pari sai tuomaristolta yhteensä 16.