Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä yhdistivät tanssissaan tangoa ja paso doblea.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma huipentuu sunnuntaina 23. marraskuuta tanssittavaan finaaliin, jolloin kolme finalistiparia kamppailee koko kisan voitosta. Kaikki kolme finalistiparia tanssivat kukin kolme tanssia.
Finaali-illan aloittiva ex-jalkapalloilija Paulus Arajuuri ja tähtiopettaja Liisa Setälä. Tähtiparin ensimmäinen finaalitanssi oli dance fusion, jossa yhdisteltiin tangoa ja paso doblea.
Esitys tanssittiin Heart Of Courage -kappaleen tahtiin.
Tuomaristo vakuuttui illan aloituksesta.
– Mikä uljas ja upea, kaunis ja komea näky olitte heti avauksessa,