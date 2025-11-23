– Mikä uljas ja upea, kaunis ja komea näky olitte heti avauksessa,

Finaali-illan aloittiva ex-jalkapalloilija Paulus Arajuuri ja tähtiopettaja Liisa Setälä. Tähtiparin ensimmäinen finaalitanssi oli dance fusion, jossa yhdisteltiin tangoa ja paso doblea.

Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä yhdistivät tanssissaan tangoa ja paso doblea.

Jukka Haapalainen

kommentoi.

MTV / Katja Tamminen

– Sisällä löytyy todella paljon voimaa, mikä näyttäytyi tuolla lattialla nyt upeana tanssina, hän jatkoi.