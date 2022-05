Patrik Laineen side NHL-seuraansa syveni murheen keskellä – "Olen ikuisesti kiitollinen"

– En usko, että siitä tulee ongelma. Seura on sanonut, että haluavat pitää minut täällä, ja olen itse sanonut haluavani jäädä. Tunne on molemminpuolinen. Meidän pitää vain päättää sopimuksen mitta ja arvo, ja sellaiset asiat. Uskon, että asia järjestyy, Laine kommentoi joukkueen kauden päättäneessä lehdistötilaisuudessa.

– Täallä on hyvä ryhmä pelaajia. Olen kiintynyt heihin ja olen innoissani joukkueen nuoruudesta. Meillä on hienoja tilaisuuksia edessämme parin vuoden päästä. Haluan ehdottomasti olla osa sitä, suomalaishyökkääjä jatkoi.

Laine on omien sanojensa mukaan myös rakastunut nykyiseen kotikaupunkiinsa. Tämä ja joukkueen sisältä tullut tuki olivat tärkeässä roolissa, kun hän menetti yllättäen isänsä viime marraskuussa .

– Kaikki ovat auttaneet minua kokemieni asioiden kanssa. Olen aina halunnut palata näiden joukkuekaverien luo mahdollisimman pian. He tekivät tilanteeni paljon helpommaksi, ja olen ikuisesti kiitollinen kaikille täällä. Se on iso asia siinä, miksi rakastan tätä joukkuetta. Tämä on kuin perhepiiri, kaikki välittävät toisistaan. Niin sen pitääkin olla, Laine summasi.