Patrik Laine kertoi isänsä kuolemasta – menetti parhaan ystävänsä: "Tämä on elämäni rankinta aikaa"

Patrik Laine on toipumassa takaisin pelikuntoon niin henkisesti kuin fyysisesti. Loukkaantumisen vuoksi sivussa kaukaloista ollut suomalaishyökkääjä on kokenut kovia viime aikoina, sillä hän menetti 54-vuotiaan isänsä Harri Laineen marraskuun loppupuolella.

– Hän on ollut minun suurin fanini ja tukijani aina, Laine kuvaili maanantaina harjoitusten jälkeen seuransa Blue Jacketsin verkkosivuille .

– Ei sillä, että äitini ja siskoni ja muut eivät olisi sitä olleet, mutta jääkiekko oli meidän yhteinen juttumme ja intohimomme. En varmasti olisi tässä ilman häntä, ja hän katsoi aina otteluni siitä asti, kun olin lapsi. Hän heräsi keskellä yötä katsomaan otteluitani, joten tämä on todella rankkaa. Menetin parhaan ystäväni, se on raskasta.

– On vain löydettävä tapoja käsitellä sitä ja ajatella kaikkia hyviä juttuja sekä muistoja ja sellasia. Uskon, että kaikki vain ikävöivät häntä.

– Tämä on ilman muuta elämäni rankinta aikaa. Asian käsittely on ollut vaikeaa, ja minä käyn sitä edelleen läpi. Se on mielessäni yhä paljon, mutta se auttaa, että voin olla täällä ja voin edes tehdä jotain päivän aikana ja odottaa jotain, Laine kertoi.