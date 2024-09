Montreal-kapteeni täpinöissäään Patrik Laineesta – teki suomalaisesta ilahduttavan huomion

– Minulla oli mahdollisuus luistella hänen kanssaan viime viikolla ja hän oli hyvillä fiiliksillä. Hän vaikuttaa olevan hyvässä mielentilassa, mikä on hieno juttu. Uskon, että hän on erittäin innoissaan, että pääsee pelaamaan meidän kanssamme, Suzuki kertoo NHL:n sivuilla .

– En usko, että hän on luistellut kovinkaan paljoa viimeisen 6-7 kuukauden aikana, joten hän taisi todella nauttia siitä, että pääsi taas jäälle hommiin jätkien kanssa. On ollut hauska tutustua häneen, Suzuki jatkaa.

– Olin innoissani. Luulen, että kaikki joukkueen jätkät olivat innoissaan, että saamme tuollaisen lisän joukkueeseemme. Hän on nimekäs pelaaja, jolla on ollut vaikeat pari vuotta. Toivottavasti voimme sytyttää kipinän ja saada hänet taas sille tasolle, jolla hän on pelannut aiemmin urallaan. Hän on todella hyvä pelaaja ja olemme innoissamme hänestä, Suzuki sanoo.