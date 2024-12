Patrik Laine loisti ensimmäisessä ottelussaan Montreal Canadiesin riveissä, kun hän teki joukkueensa ensimmäisen maalin 2–1-jatkoaikavoitossa New York Islandersia vastaan. Joukkuetoverit Josh Anderson ja Juraj Slafkovsky jakoivat pelin jälkeen näkemyksensä suomalaistähden esityksestä.

Laine, 26, palasi viime yönä NHL-kaukaloon lähes vuoden mittaisen tauon jälkeen. Montreal-puolustaja Anderson paljasti, että Laine valitteli hänelle "kamalaa" oloaan läpi pelin.

– Hän sanoi jatkuvasti, että jaksaa (pelata) 20 sekuntia ja on sitten valmis (vaihtoon), Anderson kertoi Laineen hokeneen avauserän jälkeen.

Anderson ei kuitenkaan uskonut lainkaan joukkuetoverinsa vähätteleviä puheita.

– Sanoin hänelle, että enpä tiedä tuosta. Minusta näyttää, että dominoit jäällä.

Laine pelasi Montrealin kakkosketjussa Juraj Slafkovskyn ja Kirby Dachin kanssa. Slovakialainen Slafkovsky oli innoissaan suomalaisen paluusta tositoimiin.

– Se on mahtavaa. Hän tuo uutta energiaa ja muutosta. Hän on ollut hetken poissa, mutta hän on mahtava pelaaja ja rakastan pelata hänen kanssaan, Slafkovsky iloitsi HabsTV:n haastattelussa.

– Tänään hänellä meni aika hyvin ja jatkossa menee vain paremmin.

Kysyttäessä Laineen saamasta huomiosta Bell Centerin yleisöltä, vastasi entinen SM-liigahyökkääjä kuitenkin vitsailevaan sävyyn.

– Joo, se (tunnelma) oli melko hyvä. Se ei kuitenkaan ollut parempi kuin silloin, kun tein hattutempun. Mutta tämä lukeutuu samaan kastiin, Slafkovsky naureskeli.

Laine itse oli suorastaan häkeltynyt kannattajien osoittamasta tuesta. 26-vuotias kuvaili kuulemaansa kannustusta pöyristyttävimmäksi asiaksi, minkä hän on eläissään kuullut.

Patrik Laine ei piiputtanut, vaikka uhkaili niin.