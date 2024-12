Montreal Canadiensin päävalmentaja Martin St. Louis myönsi olleensa innoissaan, kun kuuli Patrik Lainen olevan pelikunnossa New York Islandersia vastaan. St. Louis oli myös erittäin mielissään Laineen debyytistä Montrealin riveissä.

Laine ei jättänyt ketään kylmäksi, kun hän palasi NHL-kaukaloon lähes vuoden mittaisen tauon jälkeen. Montrealissa hänet oltiin nähty vasta pre-seasonilla, jolloin polvivamma pakotti hänet muutamaksi kuukaudeksi sivuun.

St. Louis halusikin heti alkuun osoittaa kiitollisuutensa Montrealin taustatiimille Laineen auttamisesta tähän pisteeseen.

– Meidän lääkintäjoukkomme on tehnyt erinomaista työtä heti ensimmäisestä diagnoosista lähtien. Luulimme, että menettäisimme hänet paljon pidemmäksi aikaa. Nyt hän palasikin odotettua aikaisemmin, mistä kiitos kuuluu monelle henkilöstömme jäsenelle, St. Louis kiitteli lehdistötilaisuudessa.

St. Louis tiesi Laineen lähestyvän täyttä pelikuntoa jo aiemmin, mutta ei uskaltanut innostua ennen kuin asialle saatiin täysi varmuus.

– Sen huomaa (kun paluu on lähellä), mutta tielle voi aina tulla takaiskuja, minkä takia koitan olla aina innostumatta liikaa. Mutta kun kuulin muutama päivä sitten tekstiviestitse, että hän on nyt valmis pelaamaan, niin innostuin, St. Louis sanoi.

"Kyse on vain yhdestä pelistä"

Laineen kokonaisvaltainen suoritus oli kanadalaisluotsin mieleen ja koko ketju saikin kehuja. Laine pelasi kakkosketjussa Juraj Slafkovskyn ja Kirby Dachin kanssa.

– He eivät ole pelanneet aiemmin yhdessä, mutta he näyttivät silti hyvältä. Kyse on vain yhdestä pelistä, mutta tämän päälle on hyvä lähteä rakentamaan tulevaa.

– Heidän täytyy nyt jatkaa samaan malliin ja parantaa peli peliltä, St. Louis painotti.

St. Louis piti näkemästään, kun Laineen voimakas rannelaukaus yläkulmaan vei Montrealin toisessa erässä johtoon. Hän ei kuitenkaan halunnut lähteä hehkuttamaan suoritusta liikaa.

– Olen tyytyväisempi hyvään kuin huonoon ensimmäiseen otteluun. En kuitenkaan aio ylireagoida yhden pelin perusteella, kävi siinä miten vain, mutta olen iloinen, että he näyttivät hyvältä yhdessä.