Patrik Laineelle uusi palkinto Urheilugaalassa – "Arvoa lisää se, että hän edustaa miehistä kulttuuria"

Urheilugaalassa jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Uno-palkinto nimeltään Rohkeus. Palkinto ojennettiin NHL-tähti Patrik Laineelle mielenterveyden edistämiseksi tehdystä työstä.

Vuoden 2023 lopulla mielenterveysongelmien johdosta NHL:n hoito-ohjelmaan hakeutunut Laine siirtyi tälle kaudelle Montrealiin ja on aloittanut uudessa seurassaan väkevästi. Laine on puhunut mielenterveystyön merkityksestä myös sosiaalisessa mediassa.

– Urheilijoiden mielenterveys on sellainen aihe, josta ei hirveästi puhuta. Olen koittanut tuoda sitä enemmän ja enemmän esille omien kokemusten kautta, jotta kaikki voisivat puhua enemmän omista asioista puolisolle, kaverille tai ammattilaiselle. Voin omasta kokemuksesta kertoa, että kun on vaikeita aikoja käynyt läpi, ammattilaiselle puhuminen on muuttanut oman elämän ainakin ihan täydellisesti, Laine sanoi palkinnon myöntämisen yhteydessä nähdyllä videolla.

– Avun hakeminen ei ole koskaan helppoa, mutta se on silti paras päätös, jonka olen tehnyt. Välillä on vaikeita aikoja ja joskus tuntuu, että on yksin, ketään ei kiinnosta eikä kukaan välitä, mutta aina löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita kuuntelemaan. Toivotaan, että tämä (mielenterveys) on aihe, josta ihmiset alkavat puhua enemmän.

Palkinnon vastaanotti Laineen puolesta tämän lapsuudenystävä Aleksi Ojala. Palkintoa oli puolestaan myöntämässä kansanedustaja sekä liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala (KD).

– Laineen teon arvoa lisää se, että hän edustaa miehistä kulttuuria, jossa tunteista ja mielenterveysongelmista puhuminen koetaan yhä edelleen haastavana, Poutala sanoi.

Laine on aiemmin urallaan palkittu Urheilugaalassa Vuoden nuorena urheilijana ja Vuoden läpimurrosta.