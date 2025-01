Aleksander Barkov on Vuoden urheilija – kiekkosankari teki äänestyksessä historiaa

NHL-tähti Aleksander Barkov on valittu Vuoden urheilijaksi 2024. Ensimmäisenä suomalaiskapteenina joukkueensa Stanley Cupin voittoon johdattanut Barkov juhli Florida Panthersin kanssa kiekkomaailman himotuinta palkintoa viime kesänä.

Barkov keräsi Urheilutoimittajain liiton äänestyksessä 1710 ääntä (94 ykkössijaa). Palkinnon vastaanotti Timo Mäkinen, Barkovin ensimmäinen valmentaja.

Leijonat helmikuussa Four nations -turnaukseen johdattava Barkov on ensimmäinen jääkiekkoilija, jolle on ojennettu Urheilutoimittajain liiton valitsema Suomen parhaan urheilijan titteli. Historiassa lähimpänä oli käynyt vuonna 1990 toiseksi sijoittunut Jari Kurri.

– Olen todella otettu. En odottanut tällaista aamun aloitusta tähän. Tämä ei olisi missään nimessä tapahtunut ilman teitä suomalaisia täällä, Barkov kommentoi etäyhteyden välityksellä suomalaisten joukkuetovereidensa ja valmentaja Tuomo Ruudun rinnalta.

Barkovin jälkeen toiseksi eniten ääniä (1652) keräsi saksalaisen Leverkusenin jalkapallon Bundesliigan voittoon ilman tappioita kipparoinut Lukas Hradecky. Huuhkajat-kapteeni valittiin Vuoden urheilijaksi vuonna 2020. Ykkössijoja Hradeckylle annettiin 66.

Tennistähti Harri Heliövaara sijoittui äänestyksessä kolmanneksi 1336 äänellä (14 ykkössijaa).

Barkovin ensihetket Stanley Cup -pokaalin kanssa äänestettiin myös Vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi.