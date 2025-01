Minna Kauppi kertoo uudesta roolistaan: "Voi olla, että ura ei kauhean kauaa kiidä"

Suomen urheilun kunniagalleria Hall of Fameen nimetty suunnistuslegenda Minna Kauppi viettää yhä paljon aikaansa urheilun parissa. Hän on myös mukana valmentamassa poikansa jalkapallojoukkuetta.

Minna Kauppi päätti säkenöivän huippu-urheilijan uransa suunnistajana vuonna 2015. Plakkariin kertyi valtaisaa menestystä yhdeksää maailmanmestaruutta myöten, ja hänet palkittiin myös Suomen vuoden urheilijana 2010.

Kauppia kunnioitettiin erikoispalkinnolla hänen urheilu-urastaan Urheilugaalassa 2016, ja nyt legenda sai mitä suurimman uran jälkeisen tunnustuksen, kun hänet nimettiin Suomen urheilun kunniagalleriaan Hall of Fameen. Hän oli yksi Urheilugaalan juhlistetuista.

– Tämä on aika spessu gaala. Tämä on tavallaan se viimeinen etappi näissä gaaloissa, yhden aikakauden loppu kaikkinensa. Voi olla, että tämän jälkeen ei enää tule mitään muistamisia minulle koskaan, Kauppi pohti.

– Onhan se urheilu-ura ollut loppu jo kauan, mutta nyt vielä kerran näköjään saa nousta sinne korkealle.

Vaikka harvaa kovaakaan urheilijaa Hall of Fameen nimetään, Kaupin mielessä tärkeimpiä ovat saavutukset lajin parissa ja omiin unelmiin yltämiset.

– Koen, että minulla on aika monta kirsikkaa jo kakun päällä, mutta tämä on yksi niistä vielä.

"Siinä oppii ja kehittyy koko ajan"

Minna Kauppi pelasi toukokuussa 2024 jalkapalloa hyväntekeväisyysottelussa Team Apulannassa FC Lahden legendoja vastaan.Mikko Lieri / All Over Press

Kauppi pyörittää nykyään viestintätoimistoa ja on yhtenä juontajista MTV:n uudessa Miltä nyt tuntuu? -talk show -ohjelmassa, mutta urheilukin on yhä, joskin eri tavalla, huomattava osa hänen elämäänsä. Suunnistuslegenda tekee talkootyötä lastensa urheiluharrastusten parissa ja on jopa pojan jalkapallojoukkueessa apuvalmentajana.

– Kaikkea me touhuamme perheenä. Minulla on toki oma yritys, mutta vapaa-aika menee urheilun parissa ja eniten lastemme kanssa. Olen mukana kaikissa lajeissa, joissa lapsetkin ovat. On yleisurheilua ja jääkiekkoa myös, ja isäntä (puoliso Simo "Sipe" Santapukki) on enemmän huoltojoukoissa jääkiekon puolella.

Kauppi kuvailee futisvalmentamistaan osaltaan "enemmän tsemppaamiseksi".

– Totta kai siinä oppii ja kehittyy koko ajan itsekin, mutta aika pieniä lapsia on vielä kyseessä. Voi olla, että ura ei kauhean kauaa kiidä. Jossain vaiheessa kun he ovat niin hyviä, voin siirtyä laidan sivuun tsemppaamaan.

Viestit "osa talkootyötä"

Kauppi sanoo liikkuvansa nykyään todella vaihtelevasti. Äskettäin pohjoisen reissulla pitkiä lenkkejä tuli tehtyä paljon, mutta välillä liikuntaa ei kerry "ihan niin paljoa".

Numerolappuja Kauppi ei ole täysin huippu-uransa jälkeen hylännyt, vaan hänet on nähty yhä suunnistamassa viestejä. Viime kesäkuussa hän ylsi Lahden Suunnistajien kanssa Venlojen viestissä Kauhavalla kolmanneksi.

– Olen kilpaillut viesteissä koko ajan uran loppumisen jälkeen, mitä nyt joskus on ollut vatsa isompi, niin en ole urheillut.

– Se on ollut ihan hienoa, mutta kyllähän tietyllä tavalla se kaikki panostus on jo nähty. Tämä tapahtuu kaiken muun ohella. Koen osana talkootyötä, että käyn myös vielä vähän auttamassa meidän viestijoukkuettamme.