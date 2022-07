Ex-kiekkoilija Janne Puhakka piilotteli homoseksuaalisuuttaan pitkään: "Kertominen helpotti elämää"

– Klisee, mutta vähän tuntui kuin taakka olisi pudonnut harteilta, kun olin saanut kerrottua. Se oli jännä fiilis, kun ei tarvinnut enää piilotella yhtä tiettyä asiaa. Se helpotti elämää kummasti, Puhakka kertoo sen aikaisista tunnelmistaan Queer of the Year -tapahtumassa.

Puhakalla on kiekkoilijauran jälkeen mennyt hyvin. Hän pelaa edelleen jääkiekkoa, töitä riittää ja hän on pärjännyt yrittäjänä.

– Olen aina valmis auttamaan, mutta on vaikeaa lähteä ohjeistamaan miten pitäisi toimia, Puhakka sanoo.

– Mielestäni yleinen keskusteleminen ja samaistuminen on iso juttu. Olemme myös [viestittelijöiden kanssa] miettineet mitä voisi tehdä, mutten ole se oikea ihminen, joka sanoo, että tämä on se oikea reitti sinulle, Puhakka muistuttaa.

Jari Pekkarinen / All Over Press

Hänen viestinsä kaikille itsensä kanssa kipuileville on hyvin selvä: puhuminen auttaa.

Janne Puhakka palkittiin Vuoden esikuvana Queer of the Year -tapahtumassa.

– Kotimaisista ja ulkomaisista jääkiekkokaukaloista tuttu Janne Puhakka on ensimmäinen SM-liigassa pelannut jääkiekkoilija, joka on kertonut avoimesti homoseksuaalisuudestaan. Helmikuussa ilmestynyt Ulos kopista -kirja onkin omalla sarallaan uraauurtava. Puhakassa yhdistyy voima elää omannäköistä elämäänsä ja ottaa kantaa julkiseen keskusteluun. Puhakka on oma persoonansa, jonka ei tarvitse sopia mihinkään kliseiseen muottiin, palkinnon perusteluissa kerrotaan.