Patrik Laine on aloittanut uuden NHL-kauden Montreal Canadiensin riveissä heikosti, eikä kritiikki hellitä.
Lue myös: Montrealin suomalaislupaus iski taas – Patrik Laineella vaikeaa
Lue myös: Posketon suoritus NHL-supertähdeltä – "Hän on uskomaton"
Laine joutui kannattajien ja toimittajien tikunnokkaan, kun Canadiens kärsi avausottelussaan 2–5-tappion Toronto Maple Leafsille.
Montrealin toisessa ottelussa joukkue haki selvän 5–1-vierasvoiton Detroit Red Wingsistä, mutta neloskentällisessä jatkaneen suomalaishyökkääjän esitys jätti jälleen kerran toivomisen varaa.
Kritiikki ei hellitä.
Laine kellotti toiseksi vähiten peliminuutteja Canadiensin paidassa, eikä saanut aikaiseksi ainuttakaan laukausta – edes ylivoimalla.
Montreal Gazzette lätkäisikin Laineelle Red Wings -ottelun jälkipuinnissa "näkymättömän miehen" tittelin.
– Patrik Laine yrittää kovasti, mutta ei tunnu pysyvän pelin vauhdissa mukana, lehti perustelee.
– Hän pelasi Detroitia vastaan 13.45 minuuttia ja oli kentällä 15 kertaa, mutta ei onnistunut saamaan yhtään laukausta aikaiseksi, vaikka oli mukana toisessa ylivoimayksikössä.
Lue myös: Käsittämätön näky NHL:ssä – 100 miljoonan mies keskiössä: "Käy vähän sääliksi"
Kaikkiaan Laine on saanut kahdessa ensimmäisessä ottelussaan aikaiseksi yhden laukauksen kohti maalia. Plusmiinus-tilasto on puolestaan kaksi maalia pakkasella.
Montrealin toinen suomalaishyökkääjä Oliver Kapanen on sen sijaan startannut kauden komeasti. Kahteen ensimmäiseen otteluun 22-vuotias on iskenyt kaksi maalia.
Montreal kohtaa kauden kolmannessa ottelussaan Chicago Blackhawksin sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.