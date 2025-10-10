Patrik Laine on aloittanut uuden NHL-kauden Montreal Canadiensin riveissä heikosti, eikä kritiikki hellitä.

Laine joutui kannattajien ja toimittajien tikunnokkaan, kun Canadiens kärsi avausottelussaan 2–5-tappion Toronto Maple Leafsille.

Montrealin toisessa ottelussa joukkue haki selvän 5–1-vierasvoiton Detroit Red Wingsistä, mutta neloskentällisessä jatkaneen suomalaishyökkääjän esitys jätti jälleen kerran toivomisen varaa.

Kritiikki ei hellitä.

Laine kellotti toiseksi vähiten peliminuutteja Canadiensin paidassa, eikä saanut aikaiseksi ainuttakaan laukausta – edes ylivoimalla.

Montreal Gazzette lätkäisikin Laineelle Red Wings -ottelun jälkipuinnissa "näkymättömän miehen" tittelin.

– Patrik Laine yrittää kovasti, mutta ei tunnu pysyvän pelin vauhdissa mukana, lehti perustelee.

– Hän pelasi Detroitia vastaan 13.45 minuuttia ja oli kentällä 15 kertaa, mutta ei onnistunut saamaan yhtään laukausta aikaiseksi, vaikka oli mukana toisessa ylivoimayksikössä.

Kaikkiaan Laine on saanut kahdessa ensimmäisessä ottelussaan aikaiseksi yhden laukauksen kohti maalia. Plusmiinus-tilasto on puolestaan kaksi maalia pakkasella.

Montrealin toinen suomalaishyökkääjä Oliver Kapanen on sen sijaan startannut kauden komeasti. Kahteen ensimmäiseen otteluun 22-vuotias on iskenyt kaksi maalia.

Montreal kohtaa kauden kolmannessa ottelussaan Chicago Blackhawksin sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.