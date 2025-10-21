NHL-jääkiekkoliigan Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjä Patrik Laineen poissaolo peleistä näyttää venyvän varsin pitkäksi.
Canadiensin kahdesta viime pelistä alavartalovamman takia sivussa ollut Laine ei matkusta joukkueen mukana neljän ottelun vieraskiertueelle, raportoi Canadiensia seuraava toimittaja Priyanta Emrith tiistaina viestipalvelu X:ssä.
Laine pelasi kauden viidessä ensimmäisessä ottelussa, mutta hän oli poissa kokoonpanosta Canadiensin hävitessä New York Rangersille sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatusta kotiottelusta Buffaloa vastaan Laine oli myös poissa.
Canadiens on aiemmin kertonut, että Laineen alavartalovamman tilannetta seurataan päivä päivältä.
Laineen alkukausi on ollut murheellinen. Viidessä ottelussa hän on saalistanut vain yhden syöttöpisteen, laukonut kohti maalia kuudesti ja pelannut keskimäärin 12,5 minuuttia per peli.
Kauden seitsemästä ottelustaan viisi voittanut Canadiens kohtaa Calgaryn vierasjäällä torstain vastaisena yönä Suomen aikaa. Vieraskiertue jatkuu otteluilla Edmontonissa ja Vancouverissa ja päättyy ensi viikon keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa Seattlessa.