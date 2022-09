Patrick hämmentyi kuullessaan, mitä "kuivapesu" oikeasti tarkoittaa: "Miksi minulta kesti 23 vuotta saada tämä selville?"

Jos vaatteessasi lukee only dry cleaning, tiedätkö mitä se tarkoittaa?

Mirror kirjoittaa Lewinin julkaisemasta TikTok-videosta, jossa hän myöntää ymmärtäneensä tämän pesutermin oikean tarkoituksen vasta hiljattain. Videon kommenttikentästä käy ilmi, ettei kuivapesu ollut avautunut aikaisemmin monelle muullekaan. Videota on katsottu yli 800 000 kertaa.

Lewin ihmettelee videolla, miksei kukaan ole ikinä kertonut hänelle, että kuivapesu tosiaan tarkoittaa sitä, ettei siinä käytetä vettä. Mies oli ajatellut, että palvelun nimi yksinkertaisesti on "kuivapesu".

Kemiallinen pesu

Kemiallinen pesu on toisaalta hellävarainen vaatteille, mutta toisaalta myös tehokkaampi tietynlaisten tahrojen irrottamiseen.

Kemiallisessa pesussa käytetään veden sijaan liuottimia. Live Science -julkaisun mukaan yleisin käytetty liuotin on perkloorietyleeni, jonka on kuitenkin tutkittu olevan vaarallinen sekä terveydelle että ympäristölle. Liuotin on käytössä yleisesti Pohjoismaissa ja Euroopassa. Liuotinta saa käyttää vain "suljetussa kierrossa", mihin kemialliseen pesuun soveltuva kone yleisesti ottaen perustuukin eli ainetta ei saa päästää viemäriin.