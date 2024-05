Miksi farkuille ja ulkovaatteille on omat pesuohjelmansa? Näin pyykkikoneen ohjelmat eroavat toisistaan

Miksi farkuille ja urheiluvaatteille on pesukoneissa omat ohjelmansa – mitä ne tekevät? Miten toimii duvet- eli peitto-ohjelma?

Pesuohjelmia on erilaisissa koneissa erilaisia, ja oman koneensa ominaisuuksiin tutustuukin parhaiten ohjekirjan kanssa. Kokosimme yleisen, suuntaa-antavan ohjeen pesuohjelmiin.

Mikä on kirjopesu, miten toimii pikaohjelma?

Puuvilla eli cotton on niin sanottu "arjen peruspesu". Se pyörittelee vaatteita runsaasti, joten pestävien tulee kestää kulutusta. Electroluxin käyttöohjeen mukaan valko- ja kirjo-ohjelma on tarkoitettu puuvillalle, joka on korkeintaan "normaalilikaista". Erottele vaatteet ennen pesua värikkäisiin ja valkeisiin; pesuohjeen löytää pesulapusta. Liian korkea lämpötila voi kutistaa tai haalistaa värit.