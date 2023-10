Ei pesukoneeseen! Levi'sin toimitusjohtaja paljastaa, miten erikoiseen tyyliin pesee farkkunsa

Toimitusjohtaja pesee farkkunsa suihkussa

Suuri syy sille, miksi toimitusjohtaja on valinnut suihkutaktiikan on se, että farkkujen peseminen on iso osa vaatteiden hiilijalanjälkeä. Denim-teollisuus käyttää paljon vettä, mutta myös vesi, jonka kuluttajat käyttävät vaatteidensa pesuun, on merkittävä tekijä.