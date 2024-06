Pätkiikö netti mökillä? Näin parannat yhteyksiä omatoimisesti

Jos oman mökkialueen väki haluaa mennä samoihin aikoihin katsomaan kännykältä ohjelmia, saattaa verkko kuormittua ja netti tökkiä. Toisaalta oma reititin on voinut pudota kehityksen kelkasta tai se voi olla liian suojaisassa paikassa, josta se ei saa kunnolla yhteyksiä tukiasemaan.

1. Siirrä mobiilireititin ikkunan viereen

– Jos on erillinen mobiilireititin, kannattaa tarkistaa onko sijainti optimaalinen. Jos ongelmia yhteydessä on, kannattaa reititin asettaa esimerkiksi ikkunan viereen, josta on esteetön näkymä lähimpään tukiasemaan.