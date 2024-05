Saako toisen mökille ilmestyä yllättäen? Näin lähetät kutsumattomat vieraat kohteliaasti kotimatkalle

Moottorin ääni kantautuu aluksi mökkirantaan vain vienosti. Lomalainen sulkee korvansa – ei se varmaan meille, eihän me odoteta ketään – ja sitten, katso! Ajovalot häivähtävät vihertävien koivujen lomasta. Laiturin nokassa nököttäessäänkin voi juuri ja juuri tunnistaa rekisterinumeron: sukulaisten autohan se siinä…

– Se varmaan kertoo paljon siitä, miten maailma ja elämän rytmi on muuttunut, Tapaseuran puheenjohtaja Mirva Saukkola pohtii.

Nykyihminen kantaa puhelintaan kaikkialle. Mökilläkään mäkitorppalainen ei jää laatikkoon, jos ei muuten, niin turvallisuussyistä: on fiksua kyetä ilmoittamaan jollekulle, jos lähtee vaellukselle, metsään tai hutkaisee vahingossa kirveellä ohi puita pilkkoessa.

– Toisaalta myös elämä ja lomatavat ovat muuttuneet aika tavalla. Vaikka mökki on monille rakas paikka, sen lisäksi mennään kesäfestivaaleille, saatetaan tehdä ulkomaanmatka. Pelkästään se on mahdolliselle yllätysvieraalle vähän hankala juttu: sitä ei tiedä, onko kukaan ottamassa vastaan, Saukkola huomauttaa.

Nykyihmisten elämät ovat täynnä: "Yllätysvierailut voivat panna aikataulun plörinäksi"

– Yllätysvierailut voivat panna isäntäperheen aikataulun plörinäksi. Hehän saattavat olla lähdössä vaikka sovitulle vierailulle toiselle mökille. Tämä on se syy, minkä vuoksi yllätysvierailut eivät aina ole ihan paras juttu.

Esimerkiksi rippi- tai pihajuhlissa ruokaakin saattaa olla varattuna vain tietty määrä. Silloin nolostelu on molemminpuolista: yllätysvieras pyytelee anteeksi saapumistaan, juhlakalu ruoan vähyyttä ja postissa kadonnutta kutsua.

– Kohtelias puhelinsoitto tai viesti, jossa toteaa, että on liikkumassa kulmilla, oletteko kiireisiä vai sopiiko tulla piipahtamaan, ei vaadi paljon, Saukkola vinkkaa.

– Jos liikutaan sellaisissa mökkimaisemissa, joissa kauppamatka on pitkä, on kohteliasta kysyä, voidaanko tuoda jotakin. Silloin ei myöskään tule stressiä isäntäväen kesken, kun he pohtivat, että kauheaa, ei ole mitään tarjottavaa.