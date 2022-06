Henkilöstöpula vaivaa Helsinki–Vantaan lentokenttää, mutta samanlaista kaaosta kuin muualla Euroopassa ei ole odotettavissa

Asiasta kertoo Finavian kehitysjohtaja Sami Kiiskinen. Eri medioissa on kevään ja kesän aikana kerrottu, että henkilöstöpula on johtanut monilla Euroopan lentokentillä kaaokseen, kun matkustus avautuu, mutta henkilökuntaa ei ole tarpeeksi.

Jonot ovat olleet paikoin jopa tuntien mittaisia. Finavian osalta tilanne on moneen muuhun maahan verrattuna hyvä, mutta henkilöstövajetta on. Taustalla on kaksi syytä.

– Pitkittyneen pandemian aikana työt ovat olleet vähissä, kun lentoliikenne on pahimmillaan ollut käytännössä pysähdyksissä, on ollut lomautuksia ja niin edelleen. Tämän takia on tullut paljon alanvaihtoja, ja se näkyy edelleen.

– Henkilöstöä on aika vaikea saada niin paljon kuin tarve on, Kiiskinen sanoo.

Toinen syy Kiiskisen mukaan on, että sairauspoissaoloja on koronan takia enemmän kuin normaaliolosuhteissa. Aiemmin tässä kuussa Finavia pyysi matkustajia varaamaan "riittävästi" aikaa lähtöselvitykseen ja turvatarkastukseen sekä varautumaan jonoihin erityisesti aamuisin kello 5–8 ja iltapäivisin kello 14–18.

Erityisen paljon väkeä on liikkeellä viikonloppuisin. Maanantaina Finavia kertoi Twitterissä, että Helsinki-Vantaan ykkösterminaalin turvatarkastuspiste suljettiin väliaikaisesti henkilöstöpulan takia ja matkustajat ohjattiin kakkosterminaalin turvatarkastukseen.

Ruuhkat eivät ole kesällä uusi ilmiö

Henkilöstöpula on alkanut Helsinki-Vantaan lentokenttien turvatarkastuksessa talven aikana, kun matkustajamäärät ovat pandemian hellittäessä kasvaneet. Jonot ovat nyt näkyneet myös matkustajille, sillä kesällä matkailijoita on enemmän.

Kiiskinen muistuttaa, että kesällä lomakaudella ruuhkat ovat lentokentillä muutoinkin normaali ilmiö. Kiiskinen sanoo, että tilanne on kuitenkin menossa pikku hiljaa kohti normaalia.

– Matkustajamäärät koko Helsinki–Vantaalla on noin kaksi kolmasosaa siitä, mitä se oli ennen pandemiaa ja Helsingistä lähteviä matkustajia on noin kolme neljäsosaa verrattuna aikaan ennen pandemiaa. Uskomme, että kun tästä mennään eteenpäin henkilöstövaje tuolla turvatarkastuksessa pikku hiljaa helpottaa, Kiiskinen sanoo.

Finavia huolehtii lentokentillä turvatarkastuksesta, lentoyhtiöt lähtöselvityksestä. Kiiskinen uskoo, että myös lentoyhtiöt tekevät parhaansa sen eteen, että lähtöselvityksessä olisi tarpeeksi henkilökuntaa.

– Finavia pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan siitä, että kaikilla osapuolilla olisi paras mahdollinen tieto tulevista liikennemääristä. Matkustajia hän kehottaa noudattamaan lentoyhtiöiden ohjeita siitä, kuinka paljon aikaisemmin lentokentälle on tultava.

IATA:n mukaan ala tarvitsee uudistuksia

Finavia on valtionyhtiö, ja omistajaohjaus on valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla. Osaston finanssineuvos Minna Pajumaa sanoo, että omistajaohjauksen näkökulmasta yhtiön kanssa käydään jatkuvaa keskustelua tilanteesta, joka on toki omistajankin tiedossa.

– Mitään sellaista tietoa en ole saanut, että hälyttäviä ongelmia olisi ollut tai sellaisia vaikeuksia, joita esimerkiksi muilla Euroopan kentillä lehtitietojen mukaan on.

Pajumaa korostaa, että tilanteen ratkaiseminen on operatiivinen asia, eli siitä huolehtii yhtiön toimiva johto.

– Noudatamme hyvää hallintotapaa, jossa yhtiön omistajalla on oma roolinsa ja toimivalla johdolla omansa. Jos jotakin hälyttävää olisi näköpiirissä, totta kai halutaan varmistaa, että lentoliikenne sujuu.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA tiedotti toukokuussa, että ala tarvitsee uudistuksia houkutellakseen maakäsittelyyn työntekijöitä ja pitääkseen heistä myös kiinni. Liitto kaipasi muun muassa maakäsittelyn standardisointia, mikä voisi helpottaa työntekijöiden siirtymistä työpaikkojen välillä ja toisi rekrytointiin joustavuutta.

Lisäksi liitto penää muun muassa toimia sukupuolijakauman tasaamiseksi ja oppilaitosyhteistyön kehittämiseksi. IATA kutsui työntekijävajetta tiedotteessaan "oireeksi pidempiaikaisista haasteista" rekrytoinnissa.