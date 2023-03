Parituhatta ukrainalaispotilasta on päätynyt sairaalahoitoon EU-pelastuspalvelumekanismin avulla – MTV seuraa sotaa

5.15: Parituhatta ukrainalaispotilasta on päätynyt sairaalahoitoon EU-pelastuspalvelumekanismin avulla

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on merkinnyt mittavia potilaskuljetuksia Euroopan eri maihin.

Kaikkiaan parituhatta vakavasti vammautunutta ukrainalaista on kuljetettu sairaalahoitoon Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin puitteissa Venäjän aloittaman suurhyökkäyksen jälkeen.

Suomessa hoitoa on saanut parikymmentä ukrainalaista, sekä siviilejä että sotilaita. Avustustehtävässä suurinta vastuuta on kantanut Saksa, joka on ottanut vastaan yli 600 potilasta.