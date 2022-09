Ukraina väittää "vähän edenneensä" Luhanskin alueella – MTV seuraa sotaa

Ukrainan armeija on torjunut useita Venäjän hyökkäyksiä Itä-Ukrainan Donetskin alueella, sanoo maan puolustusvoimien yleisesikunta brittilehti Guardianin mukaan.

Euroopan suurimman ydinvoimalan turvallisuudesta on kannettu huolta jo pitkään venäläisten miehitettyä laitosta.

Hän sanoo Euroopan niittävän sitä, mitä on kylvänyt. Hänen mukaansa Eurooppa on aiheuttanut kriisin omilla pakotteillaan, joihin Venäjä vastaa leikkaamalla kaasuvirtoja.

– Eurooppa niittää sitä, mitä on kylvänyt. (Vladimir) Putin käyttää kaikki keinonsa ja aseensa, ja tärkein on maakaasu. Valitettavasti – emme haluaisi sitä – mutta sellainen tilanne on kehittymässä Euroopassa.