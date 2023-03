Ruotsin asevoimien everstiluutnantti: Ydinaseuhkailu viimeinen kortti, joka Venäjällä on jäljellä

– On keskusteltu siitä, että Valko-Venäjä saisi tämän mahdollisuuden. Se, että se nyt toteutetaan, ei ole erityisen yllättävää. On myös ennakoitavissa, että Venäjä yrittää liittää sen johonkin muuhun tapahtumaan, mutta tätä on suunniteltu jo pitkään, Paasikivi sanoo.