Pahimmat pelot Trumpin vaikutuksesta näyttävät hälvenneen.

Lähes puolet suomalaisista pelkää Ukrainan sodan laajenemista lähitulevaisuudessa eurooppalaiseksi suursodaksi.

Asia selviää Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n tuoreesta arvo- ja asennetutkimuksesta, johon vastanneista yhteensä 46 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä asiasta.

– Selvästi juuri tämä akuutti tilanne herättää hyvin laajasti huolta. Eli toiveet pikaisesta tulitauosta ja rauhanprosessista näyttävät hälvenneen ja nyt on todella paljon epävarmuutta ilmassa, sanoo toimituspäällikkö Sami Metelinen EVA:sta.

Vajaa kolmannes ei pidä uhkaa ajankohtaisena ja viidesosa ei osaa sanoa kantaansa.